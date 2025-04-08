Сын Никиты Михалкова вошел в руководство кинокомпании

Сын Никиты Михалкова Артем стал генеральным продюсером 1-2-3 Production

Сын режиссера Никиты Михалкова Артем получил пост генерального продюсера кинокомпании 1-2-3 Production. Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителей компании «Газпром-Медиа», владеющей продакшеном.

1-2-3 Production известна в первую очередь по нашумевшему сериалу «Эпидемия», который в 2020 году приобрел американский стриминг-гигант Netflix. Сообщается, что на посту генпродюсера Михалков-младший будет отвечать за креативное руководство, поиск и разработку новых идей, а также утверждение сценариев, работу с шоураннерами проектов и контроль за художественной составляющей проектов.

«Особое внимание будет уделено взаимодействию с платформами Premier и Rutube, входящими в "Газпром-Медиа", телеканалами ТНТ, ТВ-3 и НТВ, дистрибьюторами и международными студиями», — добавил собеседник издания.

Артем Михалков известен прежде всего как режиссер и продюсер. В частности, он занимался постановкой фильмов «Ставка на любовь» и «Мистер Нокаут», также во многих проектах участвовал в качестве актера.

Ранее стало известно, что Никита Михалков выступил против возвращения уехавших из России артистов.