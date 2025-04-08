Трамп призвал Нетаньяху быть разумным в отношении одного политика

Трамп: Нетаньяху следует быть разумным в отношении Эрдогана

Президент США Дональд Трамп похвалил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал разумно вести себя в отношениях с ним. Его слова прозвучали в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает портал Axios.

«Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я думаю, я смогу решить. При условии, что вы будете вести себя разумно», — заявил Трамп, обращаясь к израильскому премьеру.

Американский лидер также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с Эрдоганом, и предложил Нетаньяху посредничество в переговорах с турецким президентом. Он добавил, что «сможет уладить» конфликт между Израилем и Турцией.

Ранее Дональд Трамп на встрече с Нетаньяху заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры о ядерной программе Тегерана.

