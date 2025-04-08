Участника СВО держали в плену и требовали от него 100 тысяч рублей

В Калининграде 5 человек похитили участника СВО, требовали от него 100 тыс. руб.

В Калининграде пятеро человек похитили участника спецоперации (СВО) и два дня держали его в плену. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, похищение произошло около дома пострадавшего — его запихнули в машину и увезли в помещение, где два дня, угрожая, требовали заплатить им 100 тысяч рублей.

Знакомая участника СВО написала заявление о его пропаже и через два дня в квартиру, в которой его удерживали, постучались правоохранители. Похитителей задержали. Одним из них оказался 27-летней местный житель, который десять лет назад скрывался от следователей. Среди злоумышленников также оказалась 19-летняя уроженка Зеленоградского района, которая часто сбегала из дома, когда была подростком.

17 марта неизвестные избили и похитили подростка в Казани. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.