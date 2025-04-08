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15:21, 8 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военный раскрыл причины поражений ВСУ на купянском направлении

Офицер Нацгвардии Украины Литвин: У поражений ВСУ у Купянска комплексные причины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают под Купянском из-за нехватки людей и боеприпасов. Причины поражений украинской армии на купянском направлении раскрыл в беседе с «Украинской правдой» офицер Нацгвардии Украины Виталий Литвин.

«Это комплексная проблема: нехватка личного состава, нехватка артиллерийских боеприпасов. И чтобы усилить оборону на одних направлениях, нам нужно где-то ее ослабить», — рассказал военный.

Он добавил, что продвижение российских войск создает стратегическую угрозу для группировки ВСУ в краматорской агломерации, поскольку может соединиться с усилиями Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС России. По его словам, российские военные ведут подготовку для дальнейшего продвижения.

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