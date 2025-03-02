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04:34, 2 марта 2025Бывший СССР

ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС РФ

Военный эксперт Марочко: ВСУ направили подкрепление под Купянск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило подкрепление под Купянск Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.

Марочко сообщил, что ВСУ направили усиление к Кондрашовке и Радьковке для замедления наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) на этом участке фронта.

«На данный момент наши военнослужащие заняты перемалыванием сил и средств противника, ослаблением его позиций, ведением регулярного артиллерийского огня, и ВКС здесь работают», — сказал он.

Эксперт добавил, что российские военные ведут подготовку для дальнейшего продвижения и взятия указанных населенных пунктов.

В начале февраля Марочко заявил об отзыве из Харькова подразделения ВСУ, готовившегося к боям за Купянск. Он добавил, что военнослужащих не проинформировали, куда их направляют.

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