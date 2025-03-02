ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС РФ

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило подкрепление под Купянск Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.
Марочко сообщил, что ВСУ направили усиление к Кондрашовке и Радьковке для замедления наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) на этом участке фронта.
«На данный момент наши военнослужащие заняты перемалыванием сил и средств противника, ослаблением его позиций, ведением регулярного артиллерийского огня, и ВКС здесь работают», — сказал он.
Эксперт добавил, что российские военные ведут подготовку для дальнейшего продвижения и взятия указанных населенных пунктов.
В начале февраля Марочко заявил об отзыве из Харькова подразделения ВСУ, готовившегося к боям за Купянск. Он добавил, что военнослужащих не проинформировали, куда их направляют.