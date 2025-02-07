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07:05, 7 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР заявили об отзыве из Харькова готовившегося к боям за Купянск подразделения ВСУ

Марочко: ВСУ отозвали из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отозвало из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск. Об этом сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что из пункта временной дислокации уехали бойцы, которые недавно прибыли туда с полигона на ротацию в Купянском районе, это стало известно из агентурных данных.

Марочко добавил, что военнослужащих не проинформировали, куда их отправляют. Погрузка осуществлялась в гражданские автобусы, которые обычно следуют на дальние расстояния, с собой солдатам выдали рацион питания на сутки.

5 февраля стало известно о переходе под контроль ВС России Новомлынска в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, его взяли бойцы группировки войск «Запад».

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