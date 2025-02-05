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12:50, 5 февраля 2025Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Новомлынска Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Новомлынск Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Запад». Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки и Зеленого Гая Харьковской области, а также Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки свыше 220 бойцов, девять пикапов, три боевые машины пехоты, включая бронетранспортер М113 производства США, а также четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два поставленных ВСУ странами Запада. Помимо этого, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские войска продолжают расширять плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области. Предположительно, бойцы планирую создать еще одну точку давления на ВСУ, а также установить контроль над Великим Бурлуком, что может заставит украинскую армию растянуть оборону Волчанска.

ЖЗЛ
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