Стало известно о расширении российского плацдарма в Харьковской области

Российские военные расширяют плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области

Российские военные продолжают расширять плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по всему, промежуточная задача создать ещё одну точку давления на ВСУ в этом районе была успешно реализована. Постепенно зона контроля со стороны Двуречной и Новомлынска расширяется на запад. Вполне вероятно, что конечная точка этого манёвра — Великий Бурлук, а не Купянск, как считалось изначально», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что наступление на Великий Бурлук позволит выйти к Купянску с нового плацдарма, а также в перспективе может заставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) растянуть оборону Волчанска, за который идут бои.