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10:11, 5 февраля 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили существенное продвижение ВС России в районе Купянска

DeepState: ВС России продвинулись к северу от Купянска и в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствует сообщение украинского аналитического ресурса DeepState в Telegram-канале.

DeepState подтвердили существенное продвижение ВС России в районе плацдарма на правом берегу реки Оскол. В частности, российские военные значительно расширили плацдарм к югу от населенного пункта Западное в сторону Купянска.

Аналитики отметили формирование еще одного плацдарма ВС России на правом берегу реки Оскол в районе населенного пункта Тополи неподалеку от границы с Белгородской областью. Также подчеркивается наступление российских военных в районе Надеждовки в ДНР в сторону границы с Днепропетровской областью.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о наступлении ВС России на северском направлении. Он добавил, что российские войска нанесли серию поражений Вооруженным силам Украины.

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