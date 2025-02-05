DeepState: ВС России продвинулись к северу от Купянска и в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствует сообщение украинского аналитического ресурса DeepState в Telegram-канале.

DeepState подтвердили существенное продвижение ВС России в районе плацдарма на правом берегу реки Оскол. В частности, российские военные значительно расширили плацдарм к югу от населенного пункта Западное в сторону Купянска.

Аналитики отметили формирование еще одного плацдарма ВС России на правом берегу реки Оскол в районе населенного пункта Тополи неподалеку от границы с Белгородской областью. Также подчеркивается наступление российских военных в районе Надеждовки в ДНР в сторону границы с Днепропетровской областью.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о наступлении ВС России на северском направлении. Он добавил, что российские войска нанесли серию поражений Вооруженным силам Украины.