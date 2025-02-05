В ЛНР рассказали о наступлении российских войск на северском направлении

Марочко: ВС России продвинулись у Верхнекаменского и Спорного

Российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе Верхнекаменского, Спорного, а также вошли в село Ивано-Дарьевка. О наступлении ВС России на северском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Войска прошли более одного километра вдоль реки Каменка и вплотную подошли к населенному пункту Верхнекаменское. Северо-западнее Спорного улучшено положение на переднем крае», — заявил экс-военный.

Он добавил, что российские войска нанесли серию поражений Вооруженным силам Украины (ВСУ) в боях на направлении и смогли войти на территорию села Ивано-Дарьевка.

Ранее Марочко сообщил о выходе Вооруженных сил России на административную границу ЛНР. По его словам, это стало возможно в результате удара по украинской армии близ Золотаревского заказника.