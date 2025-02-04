В ЛНР сообщили о выходе ВС России на административную границу региона

Марочко: ВС России вышли на границу ЛНР близ Золотаревского заказника

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации вышли на административную границу Луганской народной республики (ЛНР), нанеся удар по украинской армии близ Золотаревского заказника. Об этом сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«После нанесения поражения живой силе и технике ВФУ в Золотаревском заказнике наши войска вышли на административную границу ЛНР, взяв под контроль участок протяженностью около одного километра», — написал Марочко.

По его словам, ВС России продвинулись северо-западнее населенного пункта Золотаревка, нарушив логистику и ухудшив положение группировки Вооруженных сил Украины близ Белогоровки.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ пытались отбить позиции у Волчанска в Харьковской области, бой происходил в ночное время и длился более семи часов. Для отвлечения внимания они одновременно открыли огонь с направления Волчанских Хуторов по российским позициям и попытались скрытно подобраться к ним с фланга.