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21:58, 7 апреля 2025Бывший СССР

В ДНР из-за ударов ВСУ пострадали несколько человек

Пушилин сообщил о четырех пострадавших в ДНР в результате ударов ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате ударов беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ [Вооруженных формирований Украины] на автомобиль пострадал мужчина 1984 года рождения. Также в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения», — написал Пушилин.

Кроме того, в Новгородовке была ранена женщина 1947 года рождения, в Курахово — мужчина 1974 года рождения. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что всего ВСУ совершили более десяти атак на ДНР с использованием ствольной артиллерии и ударных БПЛА.

Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска в ДНР.

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