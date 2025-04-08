В Госдуме помогли участнику СВО избавиться от лишающего его денег статуса

Депутат Иванов помог участнику СВО избавиться от лишающего денег статуса СОЧ

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог участнику специальной военной операции (СВО) из Нижнего Тагила избавиться от статуса самовольно оставившего часть (СОЧ), лишающего его денег. Подробностями истории парламентарий поделился в Telegram-канале.

Иванов отметил, что к нему обратилась мать мобилизованного. Женщина пояснила, что ее сын присоединился добровольно к спецоперации в 2022 году. Летом прошлого года мужчине перестали выплачивать денежное довольствие.

«Полгода семья своими силами пыталась решить вопрос. Женщина обращалась в разные инстанции, отец бойца даже специально ездил в Самару в ППД в/ч (пункт постоянной дислокации воинской части — прим. «Ленты.ру»), куда прикомандирован его сын. Безрезультатно. Сам сын, к слову, в ЛНР», — написал депутат.

Спустя несколько месяцев выяснилось, что военнослужащего незаконно объявили самовольно оставившим часть. Иванов обратился в военную прокуратуру, необоснованный приказ был аннулирован.

Боец получит причитающиеся ему выплаты, заверил Иванов.

Ранее сообщалось, что мать не вернувшегося с СВО бойца из Талицы оставили без выплаты.