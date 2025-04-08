В Кремле заявили о встрече Путина с губернатором Подмосковья

Песков: Путин в Кремле встретится с губернатором Подмосковья Воробьевым

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 апреля, встретится в Кремле с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Воробьев представит доклад российскому президенту.

«Сегодня примет ближе ко второй половине дня губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это один из важнейших регионов нашей страны», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь заметил, что это пока единственное запланированное открытое мероприятие по линии президента.

До этого сообщалось, что Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В финале мероприятия Путин поддержал решение Дрозденко вновь пойти на выборы губернатора региона, отметив, что предстоит решить еще немало задач.