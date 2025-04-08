В Минобороны сообщили об одном изменении в проведении медосмотров военных

В Минобороны сообщили о создании мобильных врачебных комиссий

В Минобороны сообщили об одном изменении в проведении медосмотров военных. Речь идет о создании мобильных врачебных комиссий, передает ТАСС.

По данным агентства, решение приняли на фоне случаев формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссий.

Мобильные комиссии для проведения медицинских осмотров раненых военнослужащих планируют непосредственно в воинских частях и подразделениях. В их состав включат старших врачей-специалистов, наиболее подготовленных по военно-врачебной экспертизе, хирургов, терапевтов, а также неврологов и медицинских сестер.

«[Они] смогут на месте устанавливать показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию, выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации», — уточнили в оборонном ведомстве.

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