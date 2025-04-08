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21:07, 8 апреля 2025Экономика

В Москве в 2025 году появится новый вокзал

В Москве в 2025 году заработает вокзал «Петровско-Разумовская»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве в 2025 году заработает новый вокзал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о вокзале «Петровско-Разумовская» на МЦД-1 на севере города. Собянин отметил, что он поможет обеспечить комфортную пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метро и наземным транспортом. На данный момент, рассказал градоначальник, готовность вокзала составляет примерно 78 процентов: в данный момент ведется отделка помещений и установка инженерных систем, а также монтаж стеклянного фасада из мозаики площадью почти пять тысяч «квадратов» и пусконаладка лифтов и эскалаторов. Он подчеркнул, что всеми работами, которые могут повлиять на движение поездов, специалисты занимаются только в ночное время в часы, когда поезда не ходят.
 
«В будущем перенесем остановку МЦД-3 ближе к метро и МЦД-1, и время пересадки между всеми видами транспорта сократится в несколько раз», — заявил мэр Москвы, добавив, что через пять лет вокзалом ежегодно будет пользоваться до 11 тысяч пассажиров. Новый объект позволит улучшить транспортную доступность для населения Бутырского района, Тимирязевского и Марфино, в которых суммарно проживают практически 200 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин продемонстрировал интерьер будущей станции метро «Народное ополчение». К середине марта соответствующий объект был готов на 55 процентов.

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