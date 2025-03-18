Собянин показал интерьер будущей станции московского метро

Собянин показал интерьер будущей станции метро «Народное ополчение»

Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как будет выглядеть строящаяся станция метрополитена «Народное ополчение» Рублево-Архангельской линии, в своем Telegram-канале.



По словам градоначальника, по деталям и цветовым решениям новая станция будет напоминать оформление самых первых станций метрополитена. Так, на «Народном ополчении» вдоль платформы установят два ряда колонн со встроенной подсветкой, образующих своды, — подобно «Кропоткинской», возведенной в 1935 году. Новую станцию оформят преимущественно в сером и красном цветах, с помощью материалов, сделанных в РФ.

«Станция будет неглубокого заложения с двумя вестибюлями и выходами на улицу Демьяна Бедного, а также к проспекту Маршала Жукова. Южный вестибюль соединят пересадкой с одноименной станцией БКЛ», — поделился информацией Собянин. Он также отметил, что на данный момент станция готова на 55 процентов.

Ранее Сергей Собянин продемонстрировал, как будет выглядеть станция «Звенигородская» той же линии метро.