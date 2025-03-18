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22:47, 18 марта 2025Экономика

Собянин показал интерьер будущей станции московского метро

Собянин показал интерьер будущей станции метро «Народное ополчение»
Полина Кислицына (Редактор)

Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как будет выглядеть строящаяся станция метрополитена «Народное ополчение» Рублево-Архангельской линии, в своем Telegram-канале.
 
По словам градоначальника, по деталям и цветовым решениям новая станция будет напоминать оформление самых первых станций метрополитена. Так, на «Народном ополчении» вдоль платформы установят два ряда колонн со встроенной подсветкой, образующих своды, — подобно «Кропоткинской», возведенной в 1935 году. Новую станцию оформят преимущественно в сером и красном цветах, с помощью материалов, сделанных в РФ.

«Станция будет неглубокого заложения с двумя вестибюлями и выходами на улицу Демьяна Бедного, а также к проспекту Маршала Жукова. Южный вестибюль соединят пересадкой с одноименной станцией БКЛ», — поделился информацией Собянин. Он также отметил, что на данный момент станция готова на 55 процентов.

Ранее Сергей Собянин продемонстрировал, как будет выглядеть станция «Звенигородская» той же линии метро.

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