В Нацгвардии Украины сообщили об изменениях в тактике офицеров ВСУ

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет офицеров все чаще отдавать приказы об отступлении из «огненных мешков». Об этом заявил майор Нацгвардии Украины Виталий Литвин в интервью «Украинской правде».
Говоря о ситуации в Краматорской агломерации, он указал на изменения в тактике офицеров ВСУ. «Командиры батальонов чаще принимают решение о том, что надо сохранить личный состав и выйти. Поэтому эти направления очень опасны», — отметил Литвин.
Он также признал, что российские военнослужащие постоянно следят за бойцами ВСУ с помощью разведывательных беспилотных аппаратов Supercam и «Орлан».
Ранее Виталий Литвин сообщил, что курское и покровское направления фронта являются самыми сложными для ВСУ.