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00:07, 9 апреля 2025Бывший СССР

В Нацгвардии Украины сообщили об изменениях в тактике офицеров ВСУ

Майор Нацгвардии Литвин: Командиры ВСУ чаще отдают приказы об отступлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет офицеров все чаще отдавать приказы об отступлении из «огненных мешков». Об этом заявил майор Нацгвардии Украины Виталий Литвин в интервью «Украинской правде».

Говоря о ситуации в Краматорской агломерации, он указал на изменения в тактике офицеров ВСУ. «Командиры батальонов чаще принимают решение о том, что надо сохранить личный состав и выйти. Поэтому эти направления очень опасны», — отметил Литвин.

Он также признал, что российские военнослужащие постоянно следят за бойцами ВСУ с помощью разведывательных беспилотных аппаратов Supercam и «Орлан».

Ранее Виталий Литвин сообщил, что курское и покровское направления фронта являются самыми сложными для ВСУ.

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