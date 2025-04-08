В Нацгвардии Украины сообщили об изменениях в тактике офицеров ВСУ

Майор Нацгвардии Литвин: Командиры ВСУ чаще отдают приказы об отступлении

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет офицеров все чаще отдавать приказы об отступлении из «огненных мешков». Об этом заявил майор Нацгвардии Украины Виталий Литвин в интервью «Украинской правде».

Говоря о ситуации в Краматорской агломерации, он указал на изменения в тактике офицеров ВСУ. «Командиры батальонов чаще принимают решение о том, что надо сохранить личный состав и выйти. Поэтому эти направления очень опасны», — отметил Литвин.

Он также признал, что российские военнослужащие постоянно следят за бойцами ВСУ с помощью разведывательных беспилотных аппаратов Supercam и «Орлан».

Ранее Виталий Литвин сообщил, что курское и покровское направления фронта являются самыми сложными для ВСУ.