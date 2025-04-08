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15:26, 8 апреля 2025Бывший СССР

В Нацгвардии Украины раскрыли самые сложные для Киева участки фронта

Майор Нацгвардии Литвин: Курское и покровское направления самые сложные для ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Курское и покровское направления фронта являются самыми сложными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил майор Нацгвардии Украины Виталий Литвин в интервью «Украинской правде».

«Это прежде всего Курщина, покровское направление», — отметил он.

Военнослужащий добавил, что в скором времени очень сложной для украинских войск может стать обстановка на купянском направлении. По его словам, если российские войска выйдут на рубеж по реке Оскол, то они смогут передвигаться вдоль нее. В частности Литвин отметил, что подразделения Вооруженных сил России могли бы спуститься к Северскому Донцу, тем самым атакуя с севера Краматорскую агломерацию.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ также оказались в непростой ситуации в Часовом Яре Донецкой народной республики.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска до последнего будут удерживать Часов Яр. По его словам, после взятия населенного пункта российские военные смогут значительно ускорить свое продвижение.

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