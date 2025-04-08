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20:39, 8 апреля 2025Экономика

В Подмосковье хорек застрял в вентиляции квартиры и был спасен

Спасатели вытащили хорька из вентиляции в подмосковном Чехове
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Спасатели вытащили хорька, который застрял в вентиляции жилого дома в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мособлпожспаса».

Животное застряло в доме в селе Новый Быт. Хозяева квартиры услышали в вентиляции шум и поняли, что туда попало какое-то животное. Прибывшие спасатели установили, что «виновник суматохи находится в вентиляционном канале между ванной комнатой и туалетом». Спасатели сняли защитные решетки и обнаружили там хорька.

Позже выяснилось, что животное находилось на передержке: сестра, уезжая в отпуск, поручила питомца брату. Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что хорька нигде нет. Обыскав всю квартиру, он увидел, что сетка вентиляции оторвана, и понял, что хорек убежал. После на глаза временному хозяину попалась новость о спасенном хорьке. Мужчина нашел номер телефона работников 311-й пожарно-спасательной части и договорился с ними о встрече.

Ранее в Москве в районе Печатники хомячиха по имени Лунка застряла между полом и потолком жилого дома, поэтому хозяйке пришлось вызвать спасателей

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