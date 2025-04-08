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21:08, 8 апреля 2025Бывший СССР

В подполье сообщили о возможной подготовке ВСУ к военной операции

Лебедев сообщил о возможной подготовке ВСУ к операции на херсонском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, готовят военную операцию на херсонском направлении. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Есть вероятность, что ВСУ готовят военную операцию на херсонском направлении», — указал собеседник агентства. По словам Лебедева, Вооруженные силы (ВС) России в последние две недели наносили удары по складам ВСУ вдоль побережья Днепра. «Среди пораженных объектов — хранилища плавсредств, которые ВСУ в больших количествах стягивают к Днепру, и это вряд ли случайность», — отметил подпольщик.

Также поступают сообщения о перемещении по шоссе в направлении Херсона бензовозов, а в Николаевской области были замечены грузовики с зелеными ящиками и орудиями на лафетах, добавил он.

Ранее российские войска поразили готовившуюся к вторжению в Курскую область группировку ВСУ. Лебедев сообщил, что оказавшиеся под ударом бойцы находились на окраине Сум.

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