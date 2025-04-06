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14:33, 6 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные поразили готовившуюся ко входу в Курскую область группировку ВСУ

ВС РФ в Сумах поразили готовившуюся войти в Курскую область группу бойцов ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные нанесли удар в Сумах по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, группа военных на бронетехнике находилась на окраине Сум и готовилась войти на территорию Курской области. Зафиксировано также попадание в ракетную систему ПВО. Отмечается, что на месте был большой взрыв с детонацией и искрами.

Ранее Лебедев сообщал, что российские войска уничтожили подразделение охотников за дронами в Броварах Киевской области Украины.

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