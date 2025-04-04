Стало известно об уничтожении охотников за дронами под Киевом

Российские войска уничтожили подразделение охотников за дронами в Броварах Киевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по городу около полуночи были нанесены четыре удара. По словам подпольщика, под удар также попали тренировочная база Вооруженных сил Украины (ВСУ) и небольшой склад с боеприпасами.
«Четыре атаки в Бровары и Броварский район. В 00:00 – серия взрывов. Поражены: тренировочная база, небольшой склад с боеприпасами, подразделение «охотников за дронами» вместе с транспортом», — написал он.
Ранее стало известно, что Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что целями атаки стали места расположения и другие объекты украинских сил.