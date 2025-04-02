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12:52, 2 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ на севере Украины

ВС России нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что армия России нанесла удары в ночь на 2 апреля. Как рассказал собеседник канала, их целями стали места расположения и другие объекты украинских сил.

«В Харькове были прилеты сразу в нескольких районах города», — рассказал он. Кроме того, взрывы произошли на объектах ВСУ в Купянском, Золочевском и Чугуевском районах Харьковской области.

Ранее стало известно, что в Харькове в ночь на 2 апреля прогремело не менее пятнадцати взрывов. Это также подтвердил глава региона Олег Синегубов.

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