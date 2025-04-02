Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ на севере Украины

ВС России нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что армия России нанесла удары в ночь на 2 апреля. Как рассказал собеседник канала, их целями стали места расположения и другие объекты украинских сил.

«В Харькове были прилеты сразу в нескольких районах города», — рассказал он. Кроме того, взрывы произошли на объектах ВСУ в Купянском, Золочевском и Чугуевском районах Харьковской области.

Ранее стало известно, что в Харькове в ночь на 2 апреля прогремело не менее пятнадцати взрывов. Это также подтвердил глава региона Олег Синегубов.