«Страна.ua»: Более десяти взрывов прогремело в Харькове в ночь на 2 апреля

Более десяти взрывов прогремело в Харькове в ночь на 2 апреля после ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Глава украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил в своем Telegram-канале не менее 15 взрывов. Сообщения о взрывах после ударов беспилотников ВС России появились после 0:19 2 апреля. В частности, взрывы прогремели в Холодногорском районе города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о передаче Украине систем ПВО. При этом политик не раскрыл характеристики переданных систем, а также статус их поставки на Украину.