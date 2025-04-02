Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:48, 2 апреля 2025Бывший СССР

Более десяти взрывов прогремело в Харькове

«Страна.ua»: Более десяти взрывов прогремело в Харькове в ночь на 2 апреля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Более десяти взрывов прогремело в Харькове в ночь на 2 апреля после ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Глава украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил в своем Telegram-канале не менее 15 взрывов. Сообщения о взрывах после ударов беспилотников ВС России появились после 0:19 2 апреля. В частности, взрывы прогремели в Холодногорском районе города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о передаче Украине систем ПВО. При этом политик не раскрыл характеристики переданных систем, а также статус их поставки на Украину.

    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии рассказали о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    В России предложили ограничить предельную ставку по одному виду кредитов

    Российские врачи провели операцию на мозге находившейся в сознании женщины

    Одноклубник Дзюбы рассказал о просьбе тренера сборной Боливии привезти футболку форварда

    Юноша расправился с родителями и десять дней жил в том же доме

    Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии с новой силой

    Известный телеведущий рассказал о трудностях жизни с неизлечимым расстройством

    Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини

    Россиянин описал девушек в Англии фразой «разгуливают в мини без верхней одежды»

    Россиянка не смогла пережить смерти мужа на СВО и оставила дочерей 5 и 8 лет сиротами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше