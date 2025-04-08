Дубинский заявил о затягивании Зеленским конфликта в интересах Макрона

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в затягивании конфликта, а также назвал причину такого решения. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас украинцы погибают для того, чтобы «французский фермер платил меньше налогов при экспорте в США».

Как считает Дубинский, Киев в своей политике руководствуется интересами французского президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее депутат Рады рассказал, что глава Минфина США Скотт Бессент подал Зеленскому сигнал, что практически все деньги на Украине являются средствами США, и в любой момент они могут закончиться. Дубинский отметил, что Зеленский пытается это отрицать, убеждая население в том, что отношения Киева и Вашингтона находятся в отличном состоянии.