В России иностранца осудили на десять лет за финансирование террористов

На Камчатке иностранца осудили на 10 лет за финансирование террористов в Сирии

Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил к десяти годам лишения свободы иностранца за финансирование международных террористических организаций в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По данным ведомства, он переводил деньги террористам из Сирии на вооружение, боеприпасы и экипировку и другие цели. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее Томской области ФСБ вычислила предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций.

