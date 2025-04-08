В России выросло число дел за валютные нарушения

ФНС: Число дел за валютные нарушения в России превысило досанкционный уровень

Число дел за валютные нарушения в России превысило досанкционный уровень. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщает РБК.

Число нарушений валютного законодательства в 2024 году выросло более чем на 70 процентов в годовом выражении. Число возбужденных дел (административных и уголовных) достигло 136 675. Количество выявленных нарушений в сфере валютного контроля составило 118 947 (плюс 60 процентов год к году). В результате количество возбужденных дел за валютные нарушения превысило показатель досанкционного 2021 года (на тот момент насчитывалось 92 тысячи).

Тенденцию объясняют значительным ростом количества открытых резидентами с 2022 года счетов в зарубежных банках, а также с окончанием моратория на проведение проверок соблюдения валютного законодательства и отмена моратория на привлечение к ответственности.

«В 2024 году нарушение валютных ограничений со стороны российских резидентов, как правило, было вызвано отказом иностранных подрядчиков из-за санкций. Однако это обстоятельство перестало освобождать российских резидентов от ответственности, в связи с чем мы наблюдаем большой рост таких случаев», — пояснил директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров.

В феврале 2025-го в ФНС усилили контроль за сделками с нерезидентами России. Речь идет об усилении контроля за сделками, проводящихся с помощью наличных расчетов при участии иностранных граждан, у которых нет вида на жительство в РФ. Ужесточение регулирования произошло после завершения моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года.