Налоговики усилили контроль за сделками с нерезидентами России

«Ведомости»: ФНС усилила контроль за сделками с нерезидентами России

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) усилили контроль за сделками с нерезидентами России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрошенных юристов и консультантов.

Речь идет об усилении контроля за сделками, проводящихся спомощью наличных расчетов при участии иностранных граждан, у которых нет вида на жительство в России, пояснили собеседники газеты. Ужесточение регулирования произошло после завершения моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года.

К числу сделок, за которыми стали пристальнее следить российские налоговики, относятся в том числе продажи недвижимости и транспортных средств нерезидентам. Налоговый консультант для физических лиц из Санкт-Петербурга Марина Курлова сообщила, что в прошлом году были заведены как минимум четыре подобных административных дела. Штрафы по ним могут достигать 30 процентов от стоимости сделки, пояснила эксперт.

ФНС черпает сведения о подобных продажах из единого госреестра недвижимости или реестра транспортных средств ГИБДД. Все детали из этих ресурсов в автоматическом режиме поступают в ведомство, добавила автор Telegram-канала «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите. В качестве еще одного источника информации она назвала налоговые декларации, которые обязаны подавать россияне.

Несвоевременное уведомление ФНС о сделках и предоставление недостоверных сведений может грозить значительными штрафами. Ранее газета «Известия» сообщала, что в январе-сентябре 2024 года налоговики начислили россиянам пени и штрафы на рекордную сумму в 783 миллиарда рублей. Одним из наиболее распространенных поводов для денежных взысканий стала как раз вышеуказанная причина. В то же время 60 процентов начисленных пеней были связаны с непредоставлением плательщиками деклараций в срок.