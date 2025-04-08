В российском городе повар-мигрант расправился с коллегой во время драки

В Петербурге задержан повар-мигрант, убивший коллегу-иностранца во время драки

В Пушкине задержан 29-летний повар-мигрант, который во время драки с 46-летним коллегой-иностранцем расправился с ним. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным издания, мужчины поссорились вечером в воскресенье у торгового центра, расположенного на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Они устроили драку, в результате которой фигурант несколько раз ударил пострадавшего по голове. От полученных ударов тот упал. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала летальный исход.

Ранее сообщалось, что суд в Нижнем Тагиле огласил приговор в отношении местной жительницы, которая расправилась с мужем при помощи табурета.