Россиянка захотела избавиться от приставаний мужа и расправилась с ним при помощи табурета

Жительница Нижнего Тагила получила 6 лет колонии за убийство мужа табуретом

Суд в Нижнем Тагиле огласил приговор в отношении местной жительницы, которая расправилась с мужем при помощи табурета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Все произошло в октябре 2023 года в квартире на улице Решетникова. Супруги поссорились, а затем пьяный муж начал приставать к женщине и оскорблять ее. После того как мужчина укусил жену за руку до крови, женщина начала отбиваться от него руками и схватила табурет. Им она ударила мужа не менее 11 раз. Он не выжил.

Женщину признали виновной по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Она проведет в колонии общего режима шесть лет.

Ранее стало известно, что в Пермском крае осудят мужчину за расправу над знакомым с помощью полена.