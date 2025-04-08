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13:06, 8 апреля 2025Россия

В российском регионе водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и смял его удостоверение

В Бурятии водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и смял его удостоверение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Махонин / Коммерсантъ

В Бурятии водитель маршрутки высадил ребенка с инвалидностью и смял его удостоверение. Конфликт возник из-за оплаты проезда, пишет местный портал «Восток Телеинформ».

По данным издания, у мальчика вторая группа инвалидности. Как рассказала его мать, он направлялся к бабушке с дедушкой, но не доехал. Ему пришлось идти пешком по незнакомому району.

Женщина заявила, что ее сын рассчитался по льготной стоимости вместо полной, что спровоцировало негативную реакцию водителя. «Мало оплатил вам? Мы не знали, что льготы отменили! Зачем так было поступать? (...) Зачем вы удостоверение испортили, это документ вообще-то!» — возмутилась россиянка.

Уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Наталья Ганькина пояснила, что если ребенок в возрасте до 16 лет едет один и по какой-либо причине не смог оплатить проезд, высадить его не имеют права — за это предусмотрен штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность. Она обратилась в управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному федеральному округу и министру внутренних дел республики.

Ранее в Приморье водитель маршрутки выгнал ребенка из-за банки газировки и уехал, несмотря на просьбу мальчика не уезжать.

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