Вика Цыганова назвала уехавших из России звезд тараканом и алкоголичкой

Певица Цыганова: Русский народ не примет деятелей культуры, финансировавших ВСУ

Российская шансонье Вика Цыганова обратилась к уехавшим из России знаменитостям, которые намерены вернуться в страну. Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

«Спешу развеять голубые мечты предателей родины. Никогда русский народ не примет обратно людей, которые донатили ВСУ на дроны», — заявила певица. По словам Цыгановой, в случае возвращения в Россию эти люди ответят за свои поступки и высказывания. В частности артистка адресовала пост писателю Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), назвав их «отъевшимся усатым тараканом и алкоголичкой».

«А вообще приезжайте, мы вас очень ждем! Но только вы же этого не сделаете. Вы так и помрете на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей», — написала Цыганова.

Ранее писатель Дмитрий Быков заявил, что рано или поздно планирует вернуться в страну. Он покинул Россию в 2022 году и переехал в США, где проживает до сих пор. Статус иностранного агента литератор получил в июле того же года.