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11:59, 8 апреля 2025Россия

Военный эксперт предрек новый удар ВСУ по российской территории и назвал его направление

Военный эксперт Алехин: ВСУ будут пытаться пробиваться к Крыму
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставят попыток прорваться на российскую территорию. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» военный эксперт Геннадий Алехин. Фрагмент интервью опубликован в Telegram.

По мнению эксперта, после получения «ощутимого удара под Курском» ВСУ сосредоточат усилия на южном направлении. В частности, они будут пытаться наступать в сторону Крыма, отметил он.

Активизацию ВСУ у границ Белгородской области Алехин назвал отвлекающими действиями. «Основные усилия будут сосредоточены на южном участке фронта», — сказал он.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил о тяжелых боях в белгородском приграничье. Российские войска отражают попытки ВСУ закрепиться на российской территории, нанося удары по группам солдат противника.

ЖЗЛ
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