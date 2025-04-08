Военный эксперт предрек новый удар ВСУ по российской территории и назвал его направление

Военный эксперт Алехин: ВСУ будут пытаться пробиваться к Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставят попыток прорваться на российскую территорию. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» военный эксперт Геннадий Алехин. Фрагмент интервью опубликован в Telegram.

По мнению эксперта, после получения «ощутимого удара под Курском» ВСУ сосредоточат усилия на южном направлении. В частности, они будут пытаться наступать в сторону Крыма, отметил он.

Активизацию ВСУ у границ Белгородской области Алехин назвал отвлекающими действиями. «Основные усилия будут сосредоточены на южном участке фронта», — сказал он.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил о тяжелых боях в белгородском приграничье. Российские войска отражают попытки ВСУ закрепиться на российской территории, нанося удары по группам солдат противника.