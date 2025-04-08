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08:30, 8 апреля 2025Россия

Стало известно о тяжелых боях с ВСУ у границы Белгородской области

Проект WarGonzo: У границы Белгородской области идут тяжелые бои с ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

У границы Белгородской области идут тяжелые бои с отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из публикации проекта российского военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

Как рассказали авторы издания, столкновения с подразделениями ВСУ проходят близ населенных пунктов Демидовка и Поповка. «ВСУ продолжают попытки вклиниться в нашу оборону и закрепиться на занятых позициях, но получают серьезный отпор», — сообщили в WarGonzo.

Судя по опубликованной карте, российские войска нанесли артиллерийские удары по группам противника, дислоцированным в селах Марьино, Проходы и Турья Сумской области Украины.

Днем ранее военный эксперт Геннадий Алехин обратил внимание на интересную тактику ВСУ на белгородском направлении.

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