Беженец из ДНР: ВСУ в Дзержинске занимали квартиры и дома местных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) занимали квартиры и дома местных жителей, рассказал беженец из уже освобожденного Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в его квартире заселились военные. «Был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила», — уточнил местный житель.

Он добавил, что подобная схема позволяла бойцам ВСУ занимать в жилых домах выгодные им позиции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ безуспешно пытаются удержать продвижение российских подразделений.

