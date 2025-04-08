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01:29, 8 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ в Дзержинске занимали квартиры и дома местных жителей

Беженец из ДНР: ВСУ в Дзержинске занимали квартиры и дома местных жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) занимали квартиры и дома местных жителей, рассказал беженец из уже освобожденного Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в его квартире заселились военные. «Был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила», — уточнил местный житель.

Он добавил, что подобная схема позволяла бойцам ВСУ занимать в жилых домах выгодные им позиции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ безуспешно пытаются удержать продвижение российских подразделений.

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