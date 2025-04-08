«Яндекс» организовал 520 тысяч бесплатных поездок для подопечных благотворительных фондов

«Яндекс» организовал 520 тысяч бесплатных поездок на такси для подопечных НКО

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» организовал для некоммерческих организаций (НКО) более полумиллиона бесплатных поездок на такси за год. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в рамках программы «Поездки для НКО» с января по декабрь 2024 года подопечные благотворительных фондов бесплатно совершили на такси свыше 520 тысяч поездок — на 14 процентов больше, чем в 2023 году. При этом из них 136 тысяч — это поездки с детьми в возрасте до 12 лет.

Количество благотворительных фондов, которым доступны бесплатные поездки, за год увеличилось на 37 процентов. Всего к программе «Поездки для НКО» сейчас подключено 188 организаций. В то же время очередной набор НКО завершился в декабре: по его итогам в программу пригласили 58 организаций.

«Помощь рядом» сотрудничает не только с крупными благотворительными фондами с сетью филиалов в разных городах, но и с региональными организациями. За год одна некоммерческая организация заказывает в среднем 2900 поездок — это примерно восемь заказов в день. Такси используют подопечные НКО, которым сложно пользоваться общественным транспортом.

Отмечается, что поездки оплачиваются за счет сборов с округления в сервисах «Яндекса» и вклада компании.

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