«Яндекс» организовал 520 тысяч бесплатных поездок для подопечных благотворительных фондов

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» организовал для некоммерческих организаций (НКО) более полумиллиона бесплатных поездок на такси за год. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Выяснилось, что в рамках программы «Поездки для НКО» с января по декабрь 2024 года подопечные благотворительных фондов бесплатно совершили на такси свыше 520 тысяч поездок — на 14 процентов больше, чем в 2023 году. При этом из них 136 тысяч — это поездки с детьми в возрасте до 12 лет.
Количество благотворительных фондов, которым доступны бесплатные поездки, за год увеличилось на 37 процентов. Всего к программе «Поездки для НКО» сейчас подключено 188 организаций. В то же время очередной набор НКО завершился в декабре: по его итогам в программу пригласили 58 организаций.
«Помощь рядом» сотрудничает не только с крупными благотворительными фондами с сетью филиалов в разных городах, но и с региональными организациями. За год одна некоммерческая организация заказывает в среднем 2900 поездок — это примерно восемь заказов в день. Такси используют подопечные НКО, которым сложно пользоваться общественным транспортом.
Отмечается, что поездки оплачиваются за счет сборов с округления в сервисах «Яндекса» и вклада компании.
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