Нейросеть «Яндекса» поможет очищать берега от мусора в труднодоступных регионах России

Нейросеть «Яндекса» поможет быстрее очищать берега водоемов в России от мусора

Нейросеть Школы анализа данных (ШАДа) «Яндекса» поможет быстрее очищать берега водоемов от мусора в труднодоступных регионах России. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что ML-разработчики ШАДа при поддержке Yandex B2B Tech и Дальневосточного федерального университета

(ДВФУ) создали и выложили в открытый доступ нейросеть, которая умеет определять объем, массу и виды мусора на побережьях водоемов.

Отмечается, что нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережья и делит мусор на шесть типов: рыболовные сети, железо, резина, крупный пластик, бетон и древесина. Затем модель отмечает координаты расположения мусора на карте, указывает его состав и вес. Эти данные помогают рассчитать размер необходимой группы людей и количество техники для уборки.

Новую технологию уже успешно применили в экологической экспедиции на территориях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника на Камчатке. С помощью нейросети эксперты узнали, что больше всего побережье загрязнено пластиковой тарой и упаковкой, а также отходами промышленного рыболовства. В итоге специалисты рассчитали, что для очистки берега потребуется 20 волонтеров, два самосвала, два квадроцикла и фронтальный погрузчик.

Благодаря использованию дронов и нейросети организовать уборку пяти тонн отходов удалось в четыре раза быстрее, чем без использования технологии. В текущем году технологию планируют использовать и в других нацпарках и заповедниках Дальнего Востока и Арктики, поскольку вывоз отходов из этих регионов особенно затруднен из-за их транспортной доступности.

В ноябре 2023 года сообщалось, что покупатели Яндекс Маркета смогут помочь благотворительным фондам.