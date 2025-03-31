Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:28, 31 марта 2025Моя страна

Нейросеть «Яндекса» поможет очищать берега от мусора в труднодоступных регионах России

Нейросеть «Яндекса» поможет быстрее очищать берега водоемов в России от мусора
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: «Яндекс»

Нейросеть Школы анализа данных (ШАДа) «Яндекса» поможет быстрее очищать берега водоемов от мусора в труднодоступных регионах России. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что ML-разработчики ШАДа при поддержке Yandex B2B Tech и Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ) создали и выложили в открытый доступ нейросеть, которая умеет определять объем, массу и виды мусора на побережьях водоемов.

Отмечается, что нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережья и делит мусор на шесть типов: рыболовные сети, железо, резина, крупный пластик, бетон и древесина. Затем модель отмечает координаты расположения мусора на карте, указывает его состав и вес. Эти данные помогают рассчитать размер необходимой группы людей и количество техники для уборки.

Материалы по теме:
«Это вечный риск» Как 45 лет назад советский корабль «Арктика» первым в мире пробился к Северному полюсу
«Это вечный риск»Как 45 лет назад советский корабль «Арктика» первым в мире пробился к Северному полюсу
17 августа 2022
Затерянные во льдах. Полярные станции СССР и России 80 лет дрейфовали на льдинах. Что придет им на смену?
Затерянные во льдах.Полярные станции СССР и России 80 лет дрейфовали на льдинах. Что придет им на смену?
25 января 2022
Ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в свой первый рейс. Как она изменит изучение Арктики?
Ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в свой первый рейс.Как она изменит изучение Арктики?
3 сентября 2022

Новую технологию уже успешно применили в экологической экспедиции на территориях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника на Камчатке. С помощью нейросети эксперты узнали, что больше всего побережье загрязнено пластиковой тарой и упаковкой, а также отходами промышленного рыболовства. В итоге специалисты рассчитали, что для очистки берега потребуется 20 волонтеров, два самосвала, два квадроцикла и фронтальный погрузчик.

Благодаря использованию дронов и нейросети организовать уборку пяти тонн отходов удалось в четыре раза быстрее, чем без использования технологии. В текущем году технологию планируют использовать и в других нацпарках и заповедниках Дальнего Востока и Арктики, поскольку вывоз отходов из этих регионов особенно затруднен из-за их транспортной доступности.

В ноябре 2023 года сообщалось, что покупатели Яндекс Маркета смогут помочь благотворительным фондам.

    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

    Россиянин в зеленой маске собрал мусор на пляже в российском городе

    К Паше Технику прилетит врач из России

    Собчак окрестили Чудом-Юдом из-за нового образа

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Россиянка пыталась пронести на заседание замаскированный под зеркало нож и попалась

    Минобороны заявило о новом ударе ВСУ по энергообъекту в российском регионе

    ВСУ ударили по трансформаторной станции в регионе России и оставили жителей без света

    В Минобороны России сделали вывод об украинских властях

    В пригороде Петербурга построят премиальный курортный комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше