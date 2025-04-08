Южная Корея открыла огонь по КНДР

Южная Корея открыла предупредительный огонь по солдатам КНДР

Южная Корея открыла предупредительный огонь по группе солдат КНДР, которые пересекли демаркационную линию, по которой проходит граница двух государств. Об этом сообщает южнокорейский объединенный Комитет начальников штабов (ОКНШ).

«Сегодня на восточном фронте Демилитаризованной зоны более 10 военнослужащих северокорейской армии нарушили военно-демаркационную линию, в связи с чем наши вооруженные силы сделали предупреждение и открыли предупредительный огонь. После этого северокорейские военные вернулись на север», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что южнокорейские военные усилили контроль за демаркационной линией в демилитаризованной зоне и внимательно следят за ситуацией.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил перед официальным открытием первый в Северной Корее компьютерный клуб. Заведение расположилось в новом небоскребе в районе Хвасон в Пхеньяне. Оно рассчитано на 300 игроков и призвано улучшить материальное и культурное благосостояние граждан столицы.