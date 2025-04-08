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13:42, 8 апреля 2025Мир

Южная Корея открыла огонь по КНДР

Южная Корея открыла предупредительный огонь по солдатам КНДР
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Южная Корея открыла предупредительный огонь по группе солдат КНДР, которые пересекли демаркационную линию, по которой проходит граница двух государств. Об этом сообщает южнокорейский объединенный Комитет начальников штабов (ОКНШ).

«Сегодня на восточном фронте Демилитаризованной зоны более 10 военнослужащих северокорейской армии нарушили военно-демаркационную линию, в связи с чем наши вооруженные силы сделали предупреждение и открыли предупредительный огонь. После этого северокорейские военные вернулись на север», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что южнокорейские военные усилили контроль за демаркационной линией в демилитаризованной зоне и внимательно следят за ситуацией.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил перед официальным открытием первый в Северной Корее компьютерный клуб. Заведение расположилось в новом небоскребе в районе Хвасон в Пхеньяне. Оно рассчитано на 300 игроков и призвано улучшить материальное и культурное благосостояние граждан столицы.

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