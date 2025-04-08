Ким Чен Ын посетил первый в Северной Корее компьютерный клуб без компьютеров

Ким Чен Ын посетил первый в КНДР компьютерный клуб без компьютеров

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил перед официальным открытием первый в Северной Корее компьютерный клуб. Об этом сообщает NK News.

Заведение расположилось в новом небоскребе района Хвасон в Пхеньяне. Оно расчитано на 300 игроков и призвано улучшить материальное и культурное благосостояние граждан столицы.

На фотографиях с места видно, что в клубе пока нет компьютеров и мониторов, но в большом количестве представлены бильярдные столы и игровые компьютерные кресла. При этом газета обратила внимание, что для поставки оборудования в новый клуб КНДР, вероятно, придется искать способы ввозить комплектующие в обход санкций.

Отмечается, что власти намерены тщательно контролировать содержание игровых материалов, исключая угрозу политическому режиму. Посетителям будут предлагаться модифицированные версии зарубежных игр.

Ранее Ким Чен Ын оборудовал пусковой комплекс для ядерных ракет на месте зимнего дворца в Пхеньяне, снесенного в 2024 году. Как утверждают аналитики Центра по исследованию проблем нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина, базу замаскировали под поле для гольфа. По их словам, поле имеет бетонное основание, поверх которого разместили тонкий слой почвы с газоном.

Другие эксперты также отмечают, что некоторые здания на участке несвойственны постройкам, которые обычно располагаются на полях для гольфа. В частности, имеется 36-метровое здание, в котором можно разместить ракеты «Хвасон-19» в вертикальном положении. Кроме того, дороги в данной местности идеально подходят для перевозки межконтинентальных баллистических ракет.