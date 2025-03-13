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00:55, 13 марта 2025Мир

Ким Чен Ын построил ядерную базу на месте своего дворца

Telegraph: Лидер КНДР Ким Чен Ын построил ядерную базу на месте своего дворца
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын оборудовал пусковой комплекс для ядерных ракет на месте зимнего дворца в Пхеньяне, снесенного в 2024 году. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки.

Как утверждают аналитики Центра по исследованию проблем нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина, базу замаскировали под поле для гольфа. По их словам, поле имеет бетонное основание, поверх которого разместили тонкий слой почвы с газоном.

Другие эксперты также отмечают, что некоторые здания на участке несвойственны постройкам, которые обычно располагаются на полях для гольфа. В частности, имеется 36-метровое здание, в котором можно разместить ракеты «Хвансон-19» в вертикальном положении. Кроме того, дороги в данной местности идеально подходят для перевозки межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее ведется строительство первой атомной подводной лодки. Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 марта посетил одну из стратегических судоверфей, на которой ознакомился с ходом работ на субмарине. Отмечается, что подлодка будет вооружена «стратегическими управляемыми ракетами».

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