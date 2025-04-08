Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:00, 8 апреля 2025Из жизни

Женщина с пересаженной от сестры маткой родила здорового ребенка

В Британии первая женщина с пересаженной от живого донора маткой родила дочь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Visualss / Unsplash

Жительница Великобритании стала первой женщиной в стране, которая родила ребенка после трансплантации матки. Об этом пишет The Guardian.

36-летняя Грейс Дэвидсон родилась без матки, в юности ей диагностировали синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера. Это генетическое заболевание, при котором матка отсутствует или недоразвита. При этом Дэвидсон и ее муж Ангус всегда хотели детей. Британские медики предложили им выход — пересадку матки от донора. В 2023 году в ходе восьмичасовой операции Дэвидсон трансплантировали матку ее родной старшей сестры.

У Дэвидсон были сохранные яичники, поэтому перед операцией у нее извлекли яйцеклетки и при помощи экстракорпорального оплодотворения создали семь эмбрионов, которые заморозили. После успешной трансплантации эмбрион подсадили в матку Дэвидсон. Беременность с пересаженной маткой протекала нормально, 27 марта британке сделали плановое кесарево сечение, и у нее родилась здоровая дочь. Девочку весом два килограмма назвали Эми — в честь сестры Дэвидсон. Женщина планирует как минимум еще одну беременность.

Это событие стало праздником не только для семьи Дэвидсон, но и для целой команды медиков, которые надеются помочь другим женщинам с дисфункциями матки.

Появление Эми Изабель стало результатом 25 лет научной работы врача-гинеколога Ричарда Смита, который возглавляет благотворительный фонд по трансплантации матки Womb Transplant UK. В Великобритании уже проведено три трансплантации с использованием органов умерших доноров, и еще около десяти женщин проходят процесс одобрения для трансплантации. Стоимость операции составляет 25 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей). По всему миру уже проведено более 100 трансплантаций матки, в результате которых родилось не менее 50 детей.

Материалы по теме:
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Ранее сообщалось, что жительница Китая с двумя матками успешно выносила и родила двойню. В сентябре она родила здоровых мальчика (3,3 килограмма) и девочку (2,4 килограмма). Роды приняли путем кесарева сечения.

    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США нашли способ отменить пошлины Трампа

    Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

    Пережившего инсульт инвалида-колясочника выдворили с рейса в Великобритании

    Внешность дочери Джоли на новых фото описали фразой «решила принять свою женственность»

    Сохранение низких цен на электроэнергию в России назвали важным

    Одна страна НАТО пообещала ежегодно выделять Украине миллиард евро

    Япония присоединится к НАТО в помощи Украине

    Сына начальницы регионального управления ПФР поймали в Москве с кокаином

    Под Москвой годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой

    В России школьники пошли на риск ради спасения из полыньи ребенка-инвалида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше