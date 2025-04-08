Женщинам указали на увеличивающийся риск развития некоторых заболеваний после 40 лет

Врач Ханмирзоева: После 40 лет женщинам надо делать маммографию раз в два года

Женский организм после 40 лет претерпевает значительные изменения, связанные с гормональной перестройкой, замедлением обмена веществ и повышенным риском хронических заболеваний, рассказала гинеколог, хирург и врач высшей категории клиники IQ Plastique Сабина Ханмирзоева. На увеличивающийся с возрастом риск развития некоторых заболеваний у женщин она указала в беседе с «Лентой.ру».

Ханмирзоева заявила, что после 40 лет у многих женщин начинается пременопауза — период, предшествующий менопаузе, когда снижается выработка эстрогена и прогестерона, что может вызывать потливость, перепады настроения, сухость слизистых, нарушения сна и увеличение веса. В это время женщинам надо сдать анализ на гормоны (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, ТТГ) — он помогает оценить степень приближения менопаузы и работу щитовидной железы. Также врач рекомендовала женщинам этого возраста пройти УЗИ органов малого таза для контроля состояния яичников и эндометрия и денситометрия для оценки плотности костной ткани.

Обязательно, по словам Ханмирзоевой, после 40 лет делать маммографию раз в 1-2 года для исключения онкорисков, сдавать мазок на цитологию (ПАП-тест) и на ВПЧ для раннего выявления дисплазии и рака шейки матки, а также УЗИ органов малого таза для исключения миом, кист, гиперплазии эндометрия и сдавать анализ на онкомаркеры. Кроме того, гинеколог посоветовала регулярно сдавать анализы крови для проверки щитовидной железы и УЗИ этого органа.

Щитовидная железа регулирует обмен веществ — при сбоях возможны резкий набор или потеря веса, снижение уровня энергии и перепады настроения. Симптомами проблемы могут быть хроническая усталость, депрессия или тревожность Сабина Ханмирзоева гинеколог, хирург

Наконец, гинеколог порекомендовала регулярно проходить комплексное обследование (чекап), чтобы выявлять скрытые нарушения на ранней стадии, поддержать естественные процессы и замедлить возрастные изменения, а также сохранить репродуктивное здоровье.

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