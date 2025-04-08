Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:27, 8 апреля 2025Забота о себе

Женщинам указали на увеличивающийся риск развития некоторых заболеваний после 40 лет

Врач Ханмирзоева: После 40 лет женщинам надо делать маммографию раз в два года
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Branislav Nenin / Shutterstock / Fotodom

Женский организм после 40 лет претерпевает значительные изменения, связанные с гормональной перестройкой, замедлением обмена веществ и повышенным риском хронических заболеваний, рассказала гинеколог, хирург и врач высшей категории клиники IQ Plastique Сабина Ханмирзоева. На увеличивающийся с возрастом риск развития некоторых заболеваний у женщин она указала в беседе с «Лентой.ру».

Ханмирзоева заявила, что после 40 лет у многих женщин начинается пременопауза — период, предшествующий менопаузе, когда снижается выработка эстрогена и прогестерона, что может вызывать потливость, перепады настроения, сухость слизистых, нарушения сна и увеличение веса. В это время женщинам надо сдать анализ на гормоны (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, ТТГ) — он помогает оценить степень приближения менопаузы и работу щитовидной железы. Также врач рекомендовала женщинам этого возраста пройти УЗИ органов малого таза для контроля состояния яичников и эндометрия и денситометрия для оценки плотности костной ткани.

Обязательно, по словам Ханмирзоевой, после 40 лет делать маммографию раз в 1-2 года для исключения онкорисков, сдавать мазок на цитологию (ПАП-тест) и на ВПЧ для раннего выявления дисплазии и рака шейки матки, а также УЗИ органов малого таза для исключения миом, кист, гиперплазии эндометрия и сдавать анализ на онкомаркеры. Кроме того, гинеколог посоветовала регулярно сдавать анализы крови для проверки щитовидной железы и УЗИ этого органа.

Щитовидная железа регулирует обмен веществ — при сбоях возможны резкий набор или потеря веса, снижение уровня энергии и перепады настроения. Симптомами проблемы могут быть хроническая усталость, депрессия или тревожность

Сабина Ханмирзоевагинеколог, хирург

Наконец, гинеколог порекомендовала регулярно проходить комплексное обследование (чекап), чтобы выявлять скрытые нарушения на ранней стадии, поддержать естественные процессы и замедлить возрастные изменения, а также сохранить репродуктивное здоровье.

Материалы по теме:
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021

Ранее врач-онколог Суна Исакова рассказала о симптомах лимфомы. Основным проявлением лимфом, по ее словам, является увеличение лимфатических узлов в различных областях: подмышечных впадинах, паху, на шее.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наше секретное оружие». Залужный рассказал, как в штабе армии США в Европе планировали операции ВСУ против России

    СКР возбудил дело на оставившую полугодовалую дочь в сугробе мать

    Минфин захотел строже следить за расходом бюджетных денег

    На Украине предрекли нехватку средств на выплату зарплат военным

    Мексика собралась добиться независимости от США в поставках газа

    В Петербурге упавший кирпич пробил голову ребенку и попал на видео

    «Ростех» предложил новую уголовную статью за «блок на негатив»

    Уехавший в Сербию российский блогер раскритиковал популярное мнение о загранице

    Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

    Певец Artik «заморозил» в России недвижимость на 150 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше