Женщинам указали на увеличивающийся риск развития некоторых заболеваний после 40 лет

Женский организм после 40 лет претерпевает значительные изменения, связанные с гормональной перестройкой, замедлением обмена веществ и повышенным риском хронических заболеваний, рассказала гинеколог, хирург и врач высшей категории клиники IQ Plastique Сабина Ханмирзоева. На увеличивающийся с возрастом риск развития некоторых заболеваний у женщин она указала в беседе с «Лентой.ру».
Ханмирзоева заявила, что после 40 лет у многих женщин начинается пременопауза — период, предшествующий менопаузе, когда снижается выработка эстрогена и прогестерона, что может вызывать потливость, перепады настроения, сухость слизистых, нарушения сна и увеличение веса. В это время женщинам надо сдать анализ на гормоны (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, ТТГ) — он помогает оценить степень приближения менопаузы и работу щитовидной железы. Также врач рекомендовала женщинам этого возраста пройти УЗИ органов малого таза для контроля состояния яичников и эндометрия и денситометрия для оценки плотности костной ткани.
Обязательно, по словам Ханмирзоевой, после 40 лет делать маммографию раз в 1-2 года для исключения онкорисков, сдавать мазок на цитологию (ПАП-тест) и на ВПЧ для раннего выявления дисплазии и рака шейки матки, а также УЗИ органов малого таза для исключения миом, кист, гиперплазии эндометрия и сдавать анализ на онкомаркеры. Кроме того, гинеколог посоветовала регулярно сдавать анализы крови для проверки щитовидной железы и УЗИ этого органа.
Щитовидная железа регулирует обмен веществ — при сбоях возможны резкий набор или потеря веса, снижение уровня энергии и перепады настроения. Симптомами проблемы могут быть хроническая усталость, депрессия или тревожность
Наконец, гинеколог порекомендовала регулярно проходить комплексное обследование (чекап), чтобы выявлять скрытые нарушения на ранней стадии, поддержать естественные процессы и замедлить возрастные изменения, а также сохранить репродуктивное здоровье.
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