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15:01, 8 апреля 2025Россия

Женскую голову со следами укусов нашли в российском регионе

Shot: В Свердловской области нашли женскую голову со следами укусов животного
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Шапран / Коммерсантъ

В Свердловской области местные жители нашли женскую голову со следами укусов крупного животного. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, находку сделали в районе коллективного сада «Ягодка» в Серове. Местные жители подозревают, что голову мог отгрызть медведь. По их совам, неподалеку уже наблюдали следы этих хищников.

По информации издания, сейчас на месте происшествия работают следователи. Останки разыскивают при помощи дрона. При этом личность женщины, которой принадлежит голова, пока не установлена. Предположительно, ей может быть пропавшая 9 марта 44-летняя россиянка, которая в свой день рождения ночью вышла из дома и направилась в сторону железнодорожной станции.

Ранее, в сентябре 2024 года, в Приморском крае медведь забрался в дачный дом садового общества «Благовещенка» в поселке Лучегорск, где находились двое мужчин, и растерзал их. На следующий день, предположительно, этот же хищник проник в приют для бездомных собак, задрав около 30 из них. В результате зверя выследили специалисты и ликвидировали.

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