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14:33, 24 сентября 2024Россия

Растерзавшего десятки собак и двоих россиян хищного зверя выследили

В Приморском крае ликвидировали растерзавшего 30 собак и двух мужчин медведя

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Лучегорске ликвидировали медведя, растерзавшего десятки собак и двоих мужчин. Об этом сообщило Минприроды Приморского края в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, выследить хищника удалось группе специалистов. Зверь оказался крупным самцом бурого медведя. В министерстве подчеркнули, что причины агрессивного поведения животного будут установлены позже.

Ранее зоолог Сергей Арамилев предположил, что медведь мог напасть на россиян из-за нанесенной ему охотником раны. По словам эксперта, здоровый хищник не стал бы приближаться к населенному пункту.

О том, что хищник пробрался в дачный дом садового общества «Благовещенка» в поселке Лучегорск, где находились отец и сын 1937 года и 1968 года рождения, стало известно 23 сентября. В результате нападения животного мужчины получили несовместимые с жизнью травмы.

Утром 24 сентября появились сообщения, что, предположительно, этот же медведь проник в приют для бездомных собак, задрав около 30 из них. Также хищника заметили возле местной школы — там его ранили местные жители, после чего зверь скрылся в лесу.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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