Змея заползла в квартиру к москвичке и испугала ее

В Москве змея заползла в квартиру к женщине и испугала ее. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел днем во вторник, 8 апреля. Женщина позвонила в службу 112 и сообщила, что к ней в квартиру проникла змея черно-белого окраса длиной около метра. Ситуацию для спасателей осложняло то, что в помещении, где находилась змея, проводился капремонт. Между тем поймать и обезвредить рептилию удалось за несколько минут. После этого ее отправили в подразделение, откуда ее забрали представители департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В пресс-службе пояснили, что змеи в холодную погоду начинают искать укрытие и могут сбегать от хозяев. Представители департамента призвали заводчиков экзотических животных быть предельно внимательными и обеспечивать рептилиям комфортные условия обитания, а также плотно закрывать террариумы.

Ранее в этот же день стало известно, что в подмосковном Чехове спасатели вытащили хорька, который застрял в вентиляции квартиры.