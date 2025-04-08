Зрители концерта погибли после обрушения крыши клуба

В доминиканском клубе произошло обрушение крыши, не менее 13 человек погибли

Полиция Доминиканской Республики сообщила по меньшей мере о 13 жертвах после обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго. Об этом сообщает местное издание Noticias SIN.

На данный момент неизвестно, что могло стать причиной обрушения крыши ночного клуба Jet Set. В момент трагедии на площадке проходил концерт певца национального стиля меренге Рубби Переса. Сообщается, что всего с места обрушения уехали 93 машины скорой помощи, а в районе инцидента сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Возможно под обломками могут еще быть пострадавшие.

«Наш город проснулся от ужасной трагедии в ночном клубе Jet Set. Хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семьям, которые все еще ждут новостей о своих близких», — написала мэр Санто-Доминго Каролина Мехия де Гарриго.

Ранее стало известно, что известный турецкий певец Волкан Конак потерял сознание на сцене и умер.