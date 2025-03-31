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16:14, 31 марта 2025Культура

Известный турецкий певец потерял сознание на сцене и умер

Турецкий певец Волкан Конак умер, потеряв сознание во время выступления
Андрей Шеньшаков

Кадр: Volkan Konak / YouTube

Известный турецкий певец Волкан Конак ушел из жизни прямо во время выступления на сцене. Об этом сообщает издание Turkiye Today.

По информации источника, Конак потерял сознание, находясь на сцене. Трагедия произошла во время его концерта на Кипре вечером 30 марта. Артиста экстренно госпитализировали, но медики не смогли его спасти: певец скончался 31 марта. Официальной информации о причинах смерти нет, но, по предварительным данным, причиной стал сердечный приступ. Новость о смерти музыканта также подтверждена в минздраве Северного Кипра.

27 февраля Волкану исполнилось 58 лет. Известно, что его дебютный альбом вышел в 1989-м. Релиз Конака 2006 года под названием Mora получил статус «золотого».

Ранее стало известно об уходе из жизни народного артиста России и отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова. Ему было 92 года.

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