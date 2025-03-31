Известный турецкий певец потерял сознание на сцене и умер

Турецкий певец Волкан Конак умер, потеряв сознание во время выступления

Известный турецкий певец Волкан Конак ушел из жизни прямо во время выступления на сцене. Об этом сообщает издание Turkiye Today.

По информации источника, Конак потерял сознание, находясь на сцене. Трагедия произошла во время его концерта на Кипре вечером 30 марта. Артиста экстренно госпитализировали, но медики не смогли его спасти: певец скончался 31 марта. Официальной информации о причинах смерти нет, но, по предварительным данным, причиной стал сердечный приступ. Новость о смерти музыканта также подтверждена в минздраве Северного Кипра.

27 февраля Волкану исполнилось 58 лет. Известно, что его дебютный альбом вышел в 1989-м. Релиз Конака 2006 года под названием Mora получил статус «золотого».

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