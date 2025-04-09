50-летняя Хилари Суонк в купальниках снялась для журнала

Американская актриса Хилари Суонк в откровенных нарядах снялась для журнала Women Health. Соответствующий материал появился на сайте издания.

50-летняя звезда фильмов «Малышка на миллион» и «Писатели свободы» предстала перед камерой в синем слитном купальнике без бретелей. При этом предмет гардероба оказался оформлен обнажающим бока и спину вырезом.

Также артистка надела бикини в сочетании с прозрачным синим халатом и примерила голубой купальник с белой окантовкой. В свою очередь, в интервью она высказалась о написанных мужчинами женских ролях, которые ей приходилось играть в начале карьеры, когда в индустрии преобладали патриархальные взгляды.

«Дело не в том, что мне не нравится быть женственной, — мне просто не нравится, когда мне говорят, как быть женственной», — заявила знаменитость.

Ранее в апреле 50-летняя американская актриса Ева Лонгория снялась без штанов для журнала Madame Figaro.