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07:01, 9 апреля 2025Ценности

54-летний популярный актер снялся без трусов для модного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ned Rogers для Stuart Weitzman

Популярный американский актер Марк Консуэлос снялся в откровенной рекламной кампании для модного бренда одежды и обуви Stuart Weitzman. Соответствующие снимки приводит издание Footwear News.

Так, 54-летний артист предстал на одном размещенном черно-белом кадре в плаще, капроновых гольфах и лоферах. При этом звезда телесериала «Ривердэйл» повернулся к камере боком и продемонстрировал полуобнаженное тело. В то же время на другом снимке он также попозировал без трусов, при этом повязав на талию свитер.

Фото: Ned Rogers для Stuart Weitzman

«Я надеялся, что в коллекции будет немного одежды. Это было забавно», — поделился Консуэлос своими впечатлениями от фотосессии.

В марте сообщалось, что российский актер Юрий Колокольников снялся голым в пятой серии третьего сезона зарубежного сериала «Белый лотос».

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